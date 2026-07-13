Osmaniye zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
13 Temmuz 2026 20:26
Osmaniye’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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