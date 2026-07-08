Video Yaşam Tekirdağ'da feci kaza! TIR'dan ayrılan dorse zincirleme kazaya sebep oldu: 3 ölü | Video
Tekirdağ'da feci kaza! TIR'dan ayrılan dorse zincirleme kazaya sebep oldu: 3 ölü | Video

Tekirdağ'da feci kaza! TIR'dan ayrılan dorse zincirleme kazaya sebep oldu: 3 ölü | Video

08 Temmuz 2026 08:57

Tekirdağ-Muratlı karayolu üzerinde tırdan ayrılan dorsenin savrularak yolu kapatması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa istikametinden Muratlı yönüne seyreden bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle ayrıldı. Yola savrulan dorse, yolu tamamen araç trafiğine kapatırken, peş peşe gelen üç aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

Kazada en büyük hasarı, Ferit Baldız yönetimindeki hafif ticari araç aldı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabilirken, sürücü Ferit Baldız (50) ile araçta bulunan Gizem Baldız (17) ve Buse Naz Çiçek (16) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Ferit Baldız, Gizem Baldız ve Buse Naz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kaza nedeniyle Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne ulaşım bir süre tamamen durdurulurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Muratlı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Tekin ile Jandarma İl Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil, emniyet şeridinde duran TIR’a çarptı: Araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi | Video 01:16
Otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: Araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi | Video 08.07.2026 | 08:51
Tekirdağ’da feci kaza! TIR’dan ayrılan dorse zincirleme kazaya sebep oldu: 3 ölü | Video 02:15
Tekirdağ'da feci kaza! TIR'dan ayrılan dorse zincirleme kazaya sebep oldu: 3 ölü | Video 08.07.2026 | 08:48
Kağıthane’de korkutan yangın: 7 kişi kurtarıldı! | Video 04:35
Kağıthane'de korkutan yangın: 7 kişi kurtarıldı! | Video 08.07.2026 | 08:47
Bolu’da feci kaza! Yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 4’ü ağır, 13 yaralı | Video 01:03
Bolu'da feci kaza! Yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 4'ü ağır, 13 yaralı | Video 08.07.2026 | 08:46
Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı 00:49
Bakırköy’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı 07.07.2026 | 20:06
Kars’ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı 01:51
Kars'ta sel alarmı: Şiddetli yağış köy yolunu ulaşıma kapattı 07.07.2026 | 20:02
Vezirköprü’de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı 00:43
Vezirköprü'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı 07.07.2026 | 19:55
Muğla’da akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 00:45
Muğla'da akrabasını öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 07.07.2026 | 16:51
Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video 00:49
Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video 07.07.2026 | 16:46
İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu | Video 05:45
İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu | Video 07.07.2026 | 16:24
Çanakkale’de orman yangını | Video 01:29
Çanakkale'de orman yangını | Video 07.07.2026 | 15:27
Denizli’de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 00:48
Denizli'de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 07.07.2026 | 15:20
Başakşehir’de mobilya malzemesi yüklü kamyonet, alev topuna döndü | Video 02:13
Başakşehir'de mobilya malzemesi yüklü kamyonet, alev topuna döndü | Video 07.07.2026 | 14:52
Durakta bekleyen eşini vurdu, yanında kalıp polise teslim oldu | Video 02:58
Durakta bekleyen eşini vurdu, yanında kalıp polise teslim oldu | Video 07.07.2026 | 14:41
Mardin’de Fırat Baraj’ın öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 09:47
Mardin'de Fırat Baraj'ın öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.07.2026 | 14:33
Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:54
Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 07.07.2026 | 14:19
Kocaeli’de korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video 00:44
Kocaeli'de korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video 07.07.2026 | 12:37
Aydın’da feci kaza: Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 01:59
Aydın'da feci kaza: Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 07.07.2026 | 12:17
Sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü: Nedeni bilinmiyor | Video 01:06
Sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü: Nedeni bilinmiyor | Video 07.07.2026 | 12:01
2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 00:31
2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 07.07.2026 | 11:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA