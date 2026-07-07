Video Yaşam Sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü: Nedeni bilinmiyor | Video
Sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü: Nedeni bilinmiyor | Video

Sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü: Nedeni bilinmiyor | Video

07 Temmuz 2026 12:05

Batman’da bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan 3 otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, dün akşam saatlerinde Cudi Mahallesi 3517'nci Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde çıktı. Park halindeki 3 otomobilin henüz belirlenemeyen nedenle yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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