Iğdır'da fırtınada caminin çatısı uçtu
06 Temmuz 2026 21:55
Iğdır'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, merkeze bağlı Aşağı Erhacı köyünde hasara neden oldu.
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