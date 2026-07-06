Düğünde sandalyeler havada uçuştu: Salon, savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada 06 Temmuz 2026 10:37 Esenyurt'ta düğün salonunda normal şekilde başlayan düğün, bıçaklı kavgayla son buldu. Sokağa taşan kavgada taraflar birbirlerine tekme, tokat ve bıçaklarla saldırırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre normal şekilde başlayan düğünde zaman geçtikçe sinirler gerildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada iki grup birbirine girdi. Düğün salonu içerisinde başlayan olay sokağa kadar taşarken, taraflar birbirilerine tekme, tokat ve bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda yaralıların da olduğu öğrenilirken, polisin gelmesiyle kavga son buldu. Yaşanan olay anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.