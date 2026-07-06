Video Yaşam Maltepe’de iki motosiklet çarpıştı! Kaza anı kamerada
Maltepe’de iki motosiklet çarpıştı! Kaza anı kamerada

Maltepe’de iki motosiklet çarpıştı! Kaza anı kamerada

06 Temmuz 2026 09:14

Maltepe’de trafikte araçların arasından emniyet şeridine geçen motosiklet ile aynı istikamette ilerleyen motosiklet çarpıştı. Sürücülerin hafif şekilde yaralandığı kaza başka araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, 2 Temmuz saat 19.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Altıntepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikten kurtulmak isteyen motosikletli araçların arasından emniyet şeridine geçti. Motosikletli bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen başka motosikletli ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücülerine ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

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