Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik o soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı!
05 Temmuz 2026 23:49
ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
00:26
İzmir'de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı 05.07.2026 | 22:52
00:38
Diyarbakır’da seyir halindeki araç alev aldı 05.07.2026 | 18:34
00:45
Şemdinli’de trafik kazası: 3 yaralı 05.07.2026 | 18:09
01:51
01:17
00:45
01:26
Komşu esnaflar, müşteri kapma kavgasına tutuştu: O anlar kamerada 05.07.2026 | 10:30
03:42
01:55
Elektrikli bisiklet sürücüsü alkollü çıktı: "Eve gidiyordum" dedi | Video 05.07.2026 | 09:46
01:43
00:27
Takla atan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.07.2026 | 16:34
02:19
Çorlu'daki patlama kameraya böyle yansıdı | Video 04.07.2026 | 15:46
02:00
02:40
02:50
Şanlıurfa’da TIR’ın kamyona çarptığı ölümlü kaza kamerada | Video 04.07.2026 | 14:32
01:08
00:45
03:01