Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik o soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı!

05 Temmuz 2026 23:49

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi.