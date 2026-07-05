Hatay'da feci ölüm: Takla atan otomobilde 19 ve 23 yaşındaki iki genç can verdi | Video 05 Temmuz 2026 13:11 Hatay'ın İskenderun ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 23 yaşındaki Bestami Keleş ve 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı. M.E.C. idaresindeki 31 BAR 719 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak ters döndü. Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi kişi yaralandı. Kazada ölenlerin 23 Bestami Keleş ve 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe olduğu belirlendi. Otomobilin 2 kişiye mezar olduğu kazada, yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden gençlerin gün içerisinde Antakya ilçesinde defnedileceği öğrenildi.