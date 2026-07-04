Tunceli merkezli fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video
04 Temmuz 2026 11:40
Tunceli merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklanırken, 9 mağdur kadın ise kurtarıldı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 10 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 video kaset, 2 flaş bellek, 1 hard disk, 1 POS cihazı, çeşitli cinsel içerikli ürünler ve ilaçlar ile 7 bin 360 TL nakit para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen teknik deliller, bilgi sahibi ifadeleri ve teşhis işlemleri sonucunda, söz konusu iş yerlerinde 3 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilerek gerekli adli işlemler başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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