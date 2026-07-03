Video Yaşam SON DAKİKA: Yapay zeka destekli çağrı merkezi çetesi çökertildi! İşte Maslak’taki o dolandırıcılık üssü: 51 şüpheli gözaltında | Video
SON DAKİKA: Yapay zeka destekli çağrı merkezi çetesi çökertildi! İşte Maslak’taki o dolandırıcılık üssü: 51 şüpheli gözaltında | Video

SON DAKİKA: Yapay zeka destekli çağrı merkezi çetesi çökertildi! İşte Maslak’taki o dolandırıcılık üssü: 51 şüpheli gözaltında | Video

03 Temmuz 2026 13:54

SON DAKİKA… Dolandırıcılar, tuzaklarına bu kez yapay zekayı karıştırdı! İstanbul'da kurdukları çağrı merkezi ile yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa'da yaşayan yabancı uyruklu kişileri kandıran çeteye baskın yapıldı. Kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan 51 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konulurken, dolandırıcılık ağının üssü ortaya çıktı. İşte detaylar…

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