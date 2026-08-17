Hatay'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video
17 Ağustos 2026 08:49
Hatay’da seyir halindeyken alevlere teslim olan tır yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya-İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeyken yanmaya başlayan tırda alevleri fark eden sürücü, aracı kontrollü şekilde park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Hatay'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 17.08.2026 | 08:45
02:06
Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soru heyecan yarattı! 17.08.2026 | 00:21
02:14
00:37
00:25
02:38
04:19
06:09
01:40
Boğulmak üzere olan çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı: O anlar kamerada 16.08.2026 | 13:59
00:16
Uskumruköy'de otoyolda kaza! 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti... | Video 16.08.2026 | 13:58
02:20
00:14
00:54
00:39
01:30
Motosiklet, yolda aniden duran araca çarptı...Kaza anı kamerada 16.08.2026 | 10:19
07:58
01:53
Kuyumcudan çıkan kadının çantasına saldırdı! Motosikletli gaspçı kamerada 16.08.2026 | 10:00
02:00
Kırmızı ışıkta geçti, iki araca çarptı! 1’i ağır 5 yaralı | Video 16.08.2026 | 09:16
03:18
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video 16.08.2026 | 09:06