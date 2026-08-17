Hatay'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 17 Ağustos 2026 08:49 Hatay’da seyir halindeyken alevlere teslim olan tır yanarak kullanılmaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Antakya-İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeyken yanmaya başlayan tırda alevleri fark eden sürücü, aracı kontrollü şekilde park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.