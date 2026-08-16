SON DAKİKA: Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi | Video
16 Ağustos 2026 14:36
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında tek bir adreste kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen yaklaşık 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
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