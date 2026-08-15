Manisa'daki patlamadan acı haber: 2 işçi hayatını kaybetti | Video
15 Ağustos 2026 16:04
Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve ilgili ekip sevk edildi. Zaman zaman şiddetli patlamaların meydana geldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda işçilerden Servet Ekiz ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlamada yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
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