Video Yaşam Manisa'daki patlamadan acı haber: 2 işçi hayatını kaybetti | Video
Manisa'daki patlamadan acı haber: 2 işçi hayatını kaybetti | Video

Manisa'daki patlamadan acı haber: 2 işçi hayatını kaybetti | Video

15 Ağustos 2026 16:04

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kavas Gaz Dolum Tesisi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tesiste patlama yaşandı. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve ilgili ekip sevk edildi. Zaman zaman şiddetli patlamaların meydana geldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda işçilerden Servet Ekiz ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlamada yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
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