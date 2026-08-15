Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem: 20 ölü | Video
15 Ağustos 2026 11:28
Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki şiddetli deprem, 20 kişinin ölümüne ve geniş çaplı hasara yol açtı.
GEÇİCİ TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremden etkilenen kıyı şeritleri için tsunami uyarısı yayınlayarak plajlardan ve nehir kıyılarından uzak durma ve yüksek yerlere çıkma çağrısında bulundu. Uyarı 3 saat sonra kaldırıldı.
Acil durum ekipleri, depremin ardından çalışmalarına devam ediyor.
Yaklaşık 17 bin adaya yayılmış 270 milyondan fazla nüfusa sahip Endonezya, Pasifik "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.
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