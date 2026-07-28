Çin’de art arda 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem | Video
28 Temmuz 2026 15:14
Çin’in Qinghai eyaletinde 18 dakika arayla 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Depremin ardından Qinghai Eyaleti İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı acil durum müdahale planını hemen devreye aldı. Toplamda 7 kara arama-kurtarma ekibi, 1 lojistik destek ekibi, 603 görevli, 19 arama-kurtarma köpeği, 190 itfaiye aracı ve 49 binden fazla ekipman ve malzeme bölgeye sevk edildi.
Hainan Eyaleti İtfaiye ve Kurtarma Birliği ile Xinghai İlçesi İtfaiye Teşkilatı ise merkez üssü ve çevresinde inceleme yapmak üzere 7 araç ve 29 kişiden oluşan öncü ekip gönderdi.
Şu ana kadar can kaybı, yaralanma ya da yıkıma ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığı bildirildi.
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