Video Dünya Çin’de art arda 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem | Video
Çin’de art arda 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem | Video

Çin’de art arda 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem | Video

28 Temmuz 2026 15:14

Çin’in Qinghai eyaletinde 18 dakika arayla 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde art arda depremler meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), eyalete bağlı Xinghai ilçesinde 18 dakika arayla 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi. CENC, 5,8 büyüklüğündeki depremlerin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Depremin ardından Qinghai Eyaleti İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı acil durum müdahale planını hemen devreye aldı. Toplamda 7 kara arama-kurtarma ekibi, 1 lojistik destek ekibi, 603 görevli, 19 arama-kurtarma köpeği, 190 itfaiye aracı ve 49 binden fazla ekipman ve malzeme bölgeye sevk edildi.
Hainan Eyaleti İtfaiye ve Kurtarma Birliği ile Xinghai İlçesi İtfaiye Teşkilatı ise merkez üssü ve çevresinde inceleme yapmak üzere 7 araç ve 29 kişiden oluşan öncü ekip gönderdi.

Şu ana kadar can kaybı, yaralanma ya da yıkıma ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığı bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin’de art arda 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem | Video 01:23
Çin’de art arda 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem | Video 28.07.2026 | 15:12
Çin’de hortum bir aracı havaya uçurdu! İşte o anlar... | Video 00:23
Çin'de hortum bir aracı havaya uçurdu! İşte o anlar... | Video 23.07.2026 | 16:40
Ukrayna’dan Rusya’nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı | Video 02:36
Ukrayna'dan Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı | Video 22.07.2026 | 15:01
15 milyonda bir görülen mucize doğum: Tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi | Video 01:08
15 milyonda bir görülen mucize doğum: Tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi | Video 22.07.2026 | 09:50
Fildişi Sahili’nde feci kaza! Yolcu otobüsü nehre uçtu: 24 ölü, 36 yaralı | Video 00:41
Fildişi Sahili'nde feci kaza! Yolcu otobüsü nehre uçtu: 24 ölü, 36 yaralı | Video 14.07.2026 | 16:04
Yolcu uçağında panik anları: Motordan kopan parça kabindeki camı kırdı! | Video 00:15
Yolcu uçağında panik anları: Motordan kopan parça kabindeki camı kırdı! | Video 10.07.2026 | 15:29
Çin sular altında kaldı: Çiftlikten 900 yılan kaçtı | Video 00:27
Çin sular altında kaldı: Çiftlikten 900 yılan kaçtı | Video 10.07.2026 | 11:15
Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı | Video 01:07
Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı | Video 09.07.2026 | 16:20
ABD Başkanı Donald Trump, Türk lezzetlerini övdü: Her şey çok güzeldi | Video 00:17
ABD Başkanı Donald Trump, Türk lezzetlerini övdü: "Her şey çok güzeldi" | Video 08.07.2026 | 15:06
Ankara’ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Seğmenler Park’ında koşu yaptı | Video 00:52
Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Seğmenler Park'ında koşu yaptı | Video 08.07.2026 | 09:16
SON DAKİKA | Şam’da korku dolu anlar: Macron’un kaldığı otelin yakınında patlama! | Video 00:43
SON DAKİKA | Şam'da korku dolu anlar: Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama! | Video 07.07.2026 | 11:04
Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı | Video 02:33
Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı | Video 06.07.2026 | 13:54
Trump’ın makam araçlarını Türkiye’ye getiren C-17 tipi uçak, Ankara Havalimanı’nda görüntülendi | Video 01:00
Trump'ın makam araçlarını Türkiye'ye getiren C-17 tipi uçak, Ankara Havalimanı'nda görüntülendi | Video 06.07.2026 | 11:12
NATO ülkelerinin Ankara’daki bazı büyükelçileri, NATO Ankara Zirvesi’ni değerlendirdi | Video 04:00
NATO ülkelerinin Ankara'daki bazı büyükelçileri, NATO Ankara Zirvesi'ni değerlendirdi | Video 04.07.2026 | 14:43
Pakistan’da yolcu otobüsü dev çukura uçtu: 40 ölü | Video 01:23
Pakistan'da yolcu otobüsü dev çukura uçtu: 40 ölü | Video 03.07.2026 | 14:06
Şam’da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede patlama: 5 ölü, 16 yaralı! | Video 00:37
Şam’da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede patlama: 5 ölü, 16 yaralı! | Video 02.07.2026 | 15:52
Fildişi Sahili ve Gana’yı sel vurdu: 71 ölü | Video 06:40
Fildişi Sahili ve Gana'yı sel vurdu: 71 ölü | Video 02.07.2026 | 10:40
Belçika’da 10 katlı binada yangın faciası! Çok sayıda can kaybı var! | Video 01:02
Belçika'da 10 katlı binada yangın faciası! Çok sayıda can kaybı var! | Video 01.07.2026 | 16:01
Belediye başkanı ağzından kaçırdı: Taylor Swift’in mega düğün planı ortaya çıktı! Seçilen mekan dünya gündemine oturdu | Video 00:40
Belediye başkanı ağzından kaçırdı: Taylor Swift'in mega düğün planı ortaya çıktı! Seçilen mekan dünya gündemine oturdu | Video 01.07.2026 | 15:05
O yanardağda sıra dışı patlama: Herkes lav bekliyordu, yeryüzüne bambaşka bir şey çıktı! | Video 00:36
O yanardağda sıra dışı patlama: Herkes lav bekliyordu, yeryüzüne bambaşka bir şey çıktı! | Video 01.07.2026 | 14:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA