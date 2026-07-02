Şam’da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede patlama: 5 ölü, 16 yaralı! | Video

02 Temmuz 2026 16:44

Suriye’nin başkenti Şam’da bir kafede meydana gelen patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.