Yargıdan Meta ve TikTok'a ceza! Sosyal medyada bağımlılık tartışması mahkemeye taşındı | Video
13 Ağustos 2026 11:44
ABD'de bir temyiz mahkemesi, Meta, Google, TikTok ve Snapchat'e karşı sosyal medya platformlarını genç kullanıcıları bağımlı hale getirecek şekilde tasarladıkları iddiasıyla açılan binlerce davanın devam etmesine izin verdi.
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