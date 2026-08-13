Yargıdan Meta ve TikTok'a ceza! Sosyal medyada bağımlılık tartışması mahkemeye taşındı | Video

13 Ağustos 2026 11:44

ABD'de bir temyiz mahkemesi, Meta, Google, TikTok ve Snapchat'e karşı sosyal medya platformlarını genç kullanıcıları bağımlı hale getirecek şekilde tasarladıkları iddiasıyla açılan binlerce davanın devam etmesine izin verdi.