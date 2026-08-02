Peru’da uçak kazası! 13 kişi hayatını kaybetti | Video 02 Ağustos 2026 17:21 Peru’da Nazca Lines arkeolojik alanı üzerinde seyir uçuşu yapan Caravan C-208 tipi küçük uçağın düşmesi sonucu 11 turist ile 2 pilot hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güney Amerika ülkesi Peru'da turistleri taşıyan uçak kaza kırıma uğradı. Nazca Lines arkeolojik alanı üzerinde seyir uçuşu yapan Caravan C-208 tipi küçük uçağın düşmesi sonucu 11 turist ile 2 pilot hayatını kaybetti. Peru devlet haber ajansı, yolculardan ikisinin Alman, ikisinin İspanyol ve yedisinin ise İtalyan turist olduğunu aktardı.

Nasca İl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel Perulu havayolu şirketi Aerodiana'ya ait olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.