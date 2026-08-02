Peru’da uçak kazası! 13 kişi hayatını kaybetti | Video
02 Ağustos 2026 17:21
Peru’da Nazca Lines arkeolojik alanı üzerinde seyir uçuşu yapan Caravan C-208 tipi küçük uçağın düşmesi sonucu 11 turist ile 2 pilot hayatını kaybetti.
Güney Amerika ülkesi Peru'da turistleri taşıyan uçak kaza kırıma uğradı. Nazca Lines arkeolojik alanı üzerinde seyir uçuşu yapan Caravan C-208 tipi küçük uçağın düşmesi sonucu 11 turist ile 2 pilot hayatını kaybetti. Peru devlet haber ajansı, yolculardan ikisinin Alman, ikisinin İspanyol ve yedisinin ise İtalyan turist olduğunu aktardı.
Nasca İl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel Perulu havayolu şirketi Aerodiana'ya ait olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
Peru’da uçak kazası! 13 kişi hayatını kaybetti | Video 02.08.2026 | 13:20
03:23
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 52'nci patlama | Video 29.07.2026 | 10:31
01:23
Çin’de art arda 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem | Video 28.07.2026 | 15:12
00:23
Çin'de hortum bir aracı havaya uçurdu! İşte o anlar... | Video 23.07.2026 | 16:40
02:36
Ukrayna'dan Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı | Video 22.07.2026 | 15:01
01:08
00:41
00:15
00:27
Çin sular altında kaldı: Çiftlikten 900 yılan kaçtı | Video 10.07.2026 | 11:15
01:07
Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı | Video 09.07.2026 | 16:20
00:17
00:52
00:43
02:33
Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı | Video 06.07.2026 | 13:54
01:00
04:00
01:23
Pakistan'da yolcu otobüsü dev çukura uçtu: 40 ölü | Video 03.07.2026 | 14:06
00:37
06:40
Fildişi Sahili ve Gana'yı sel vurdu: 71 ölü | Video 02.07.2026 | 10:40