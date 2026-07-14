Fildişi Sahili'nde feci kaza! Yolcu otobüsü nehre uçtu: 24 ölü, 36 yaralı | Video 14 Temmuz 2026 16:49 Fildişi Sahili'nde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fildişi Sahili Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Odienne'den Yamoussoukro'ya seyir halindeki yolcu otobüsü, Touba-Biankouma yolu üzerinde Bafing Nehri'ne düştü. 69 yolcu ve mürettebat üyesinin bulunduğu otobüste 24 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Kayıp kişileri aramak için kurtarma ekipleri görevlendirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, tüm sürücülere özellikle mevcut yağmurlu mevsimde dikkatli olma ve trafik kurallarına uyma çağrısında bulunuldu.