Belediye başkanı ağzından kaçırdı: Taylor Swift'in mega düğün planı ortaya çıktı! Seçilen mekan dünya gündemine oturdu | Video

01 Temmuz 2026 15:17

Küresel pop kültürünün en büyük ikonlarından biri ile Amerikan spor tarihinin parlayan yıldızının aylardır sır gibi saklanan düğününe dair sis perdesi nihayet aralanıyor. Dünya medyasının dikkati eşsiz bir metropole odaklanırken, üst düzey yetkililerin kaçamak açıklamaları, tarihe geçecek devasa bir güvenlik ve ihtişam operasyonunun eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Sıradan bir düğünün çok ötesine geçen bu benzeri görülmemiş kutlamanın perde arkasında yatan çarpıcı detaylar, nihayet gün yüzüne çıkmaya başladı.