ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video

04 Haziran 2026 | 08:58

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.