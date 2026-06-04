ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video
04 Haziran 2026 | 08:58
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.
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