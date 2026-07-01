Belçika'da 10 katlı binada yangın faciası! Çok sayıda can kaybı var! | Video
01 Temmuz 2026 16:04
Belçika'nın Antwerp kentinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.
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