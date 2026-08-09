İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney’den aylar sonra ilk görüntü: 13 saniyelik kayıt merakları artırdı | Video
09 Ağustos 2026 16:56
İran'da savaş 6. Ayına girerken İran’da kamuoyu karşısına çıkmayan dini lider Mücteba Hamaney'e ait olduğu öne sürülen yeni görüntüler ortaya çıktı. İran medyası tarafından ilk kez servis edilen yaklaşık 13 saniyelik videoda Hamaney, dini eğitim verdiği tahmin edilen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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