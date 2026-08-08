Ferdi Tayfur’un müzik mirası torununda hayat buldu! Sesi olay oldu | Video
08 Ağustos 2026 10:13
Ferdi Tayfur’un torunu Efe, annesi Tuğçe Tayfur’un sosyal medyada yayınladığı videoyla gündeme geldi. Şarkıya bir anda eşlik eden minik Efe, sesi ve sempatik tavırlarıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Efe’nin müzik konusundaki yeteneği, “Dedesi gibi olacak” yorumlarını beraberinde getirdi.
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