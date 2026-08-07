Seyircilerden büyük alkış! Ajda Pekkan kendisini izlemeye gelen Nebahat Çehre’ye övgüler yağdırdı!
07 Ağustos 2026 23:10
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, bugün Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Ajda Pekkan, bugün kendisini izlemeye gelen yakın arkadaşı ünlü oyuncu Nebahat Çehre’yi sahne önüne davet etti. Harbiye Açıkhava iki sanatçıyı da yere göğe sığdıramayıp alkışlara boğdu. İşte o anlar!
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