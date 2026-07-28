Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı | Video

28 Temmuz 2026 16:10

Bir döneme damga vurarak milyonları ekran başına kilitleyen "Arka Sıradakiler" dizisinin sevilen oyuncularından Temmuz Karikutal, uzun yıllar sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde objektiflere yansıdı. Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuğa veda eden Karikutal, aradan geçen yıllara rağmen vatandaşların kendisini tanımaya devam ettiğini belirterek, gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.