Sahra Işık ve İdris Aybirdi’nin boşanmasına sebep gösterilmişti! Seray Kaya iddialara tepki gösterdi!

23 Temmuz 2026 20:45

Survivor ile tanınan Sahra Işık, 7 yıldır evli olduğu İdris Aybirdi’den geçtiğimiz aylarda boşandı. İdris Aybirdi ve Sahra Işık’ın ihanet nedeniyle evliliklerinin bittiği ileri sürülmüştü. İdris Aybirdi’nin oyuncu Seray Kaya ile ilişki yaşadığı magazinde yer almıştı. İddiaların hedefindeki Seray Kaya, bugün iddialara yanıt verdi.