Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?
22 Temmuz 2026 00:01
Oyuncu Kaan Taşaner, Seray Duru ile 5 yıldır birliktelik yaşıyor. Kaan Taşaner ve Seray Duru, bugün Bebek’te görüntülendi. Aleyna Tilki’ye benzetilen Seray Duru, evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi! işte cevabı!
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