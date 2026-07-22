Aleyna Tilki’ye benzetilmişti! Oyuncu Kaan Taşaner ve 5 yıllık sevgilisi Seray Duru evleniyor mu?

22 Temmuz 2026 00:01

Oyuncu Kaan Taşaner, Seray Duru ile 5 yıldır birliktelik yaşıyor. Kaan Taşaner ve Seray Duru, bugün Bebek’te görüntülendi. Aleyna Tilki’ye benzetilen Seray Duru, evlilik sorularına bakın ne yanıt verdi! işte cevabı!