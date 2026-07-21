Alişan'ın dinmeyen kardeş acısı! Abisinin ölüm yıl dönümünü böyle andı: "Hiçbirimiz doyamadık sana…" | Video
21 Temmuz 2026 12:02
Şarkıcı Alişan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından yaşadığı dinmeyen acıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Oğlu Burak ve ağabeyiyle yer aldığı duygusal bir videoyla kardeşini anan ünlü sanatçı, paylaşımına düştüğü notla takipçilerini gözyaşlarına boğdu.
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