Video Magazin "Su çok güzel" dedi ama... Çağla Şıkel Karayipler'de dev dalganın altında böyle kaldı! | Video

"Su çok güzel" dedi ama... Çağla Şıkel Karayipler'de dev dalganın altında böyle kaldı! | Video

15 Temmuz 2026 10:22

Karayipler'de çocuklarıyla tatil yapan Çağla Şıkel, okyanusta video çektiği sırada arkasından gelen dev dalgayı fark etmeyince saniyeler içinde sulara gömüldü. Ünlü sunucunun o eğlenceli anları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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