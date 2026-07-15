"Su çok güzel" dedi ama... Çağla Şıkel Karayipler'de dev dalganın altında böyle kaldı! | Video
15 Temmuz 2026 10:22
Karayipler'de çocuklarıyla tatil yapan Çağla Şıkel, okyanusta video çektiği sırada arkasından gelen dev dalgayı fark etmeyince saniyeler içinde sulara gömüldü. Ünlü sunucunun o eğlenceli anları sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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