Survivor’da tanışıp evlenmişlerdi! Mert Öcal ile Sude Burcu doğuma günler kala görüntülendi!
14 Temmuz 2026 22:33
Survivor yarışmasıyla tanınan Mert Öcal ile Sude Burcu, 2023 yılında evlendi. Mert Öcal ve Sude Burcu Öcal, bugün bir etkinliğe katıldı. Sude Burcu, büyüyen karnıyla magazin gündeminde yer aldı. İşte o anlar!
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