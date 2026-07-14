Survivor’da tanışıp evlenmişlerdi! Mert Öcal ile Sude Burcu doğuma günler kala görüntülendi!

14 Temmuz 2026 22:33

Survivor yarışmasıyla tanınan Mert Öcal ile Sude Burcu, 2023 yılında evlendi. Mert Öcal ve Sude Burcu Öcal, bugün bir etkinliğe katıldı. Sude Burcu, büyüyen karnıyla magazin gündeminde yer aldı. İşte o anlar!