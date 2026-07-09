Heyecandan ne yapacağını bilemedi! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira’nın deniz keyfini paylaştı | Video

09 Temmuz 2026 15:12

Oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Mira’nın denizle tanıştı. Deniz kenarında ayaklarını suya sokan minik Mira’nın heyecandan ne yapacağını bilemediği o tatlı anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.