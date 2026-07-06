Hepsi grubu eski üyesi Gülçin Ergül’den yıllar sonra gelen itiraf: O açıklamalar karalamak içindi!

06 Temmuz 2026 23:18

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, Hepsi grubundaki eski arkadaşlarıyla ilgili konuştu. Gülçin Ergül, grubun dağılması ve eski grup arkadaşlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları!