Tolga Güleç 'kanun' çaldığı anları paylaştı! O anlar herkesi mest etti | Video

01 Temmuz 2026 15:50

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde hayat verdiği "Ahmet" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Tolga Güleç, geçtiğimiz haftalarda Öykü Cengiz ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliğiyle gündeme gelen Güleç, bu kez oyunculuğunun dışında edindiği yeni hobisiyle dikkatleri üzerine çekti.