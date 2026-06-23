Safiye Soyman’dan güldüren açıklama: Seda Sayan’a fotoşopları ben yapıyorum!
23 Haziran 2026 20:30
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, geçtiğimiz gün bir programa katıldı. Safiye Soyman, bu programda Seda Sayan’a da fotoşop yaptığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, yaptığı o açıklamayla herkesi güldürdü.
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