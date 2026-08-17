Video Magazin Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı... | Video
Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı... | Video

Fırtına gibi esti geçti, dalgalara meydan okudu! Yıldız Tilbe jet ski üzerindeki hünerleriyle şov yaptı... | Video

17 Ağustos 2026 13:11

Şarkılarıyla sahnelerin tozunu attıran ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez tatil beldesinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Jet ski üzerindeki yetenekleriyle rüzgar gibi esen Tilbe, su üstündeki aksiyon dolu anlarıyla sosyal medyada adeta fırtına estirdi.

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