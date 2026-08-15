Aile içi sırları böyle açıkladılar! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’dan annesine isyan!

15 Ağustos 2026 00:47

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, kızları Su’yla birlikte YouTube’da bir program çekti. Pınar Altuğ, ağırladıkları kızları Su’ya sorular sordu. Aile içi ‘en’leri seçen Atacan Ailesi, izleyenleri güldürdü. İşte o anlar!