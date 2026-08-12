Dilan Çiçek Deniz’in yeni tutkusu belli oldu! O videosuyla beğeni topladı...

12 Ağustos 2026 10:23

Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dilan Çiçek Deniz, bu kez kariyerinin dışında yeni bir merakın peşine düştü. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı kısa videoyla yeni uğraşından bir kesiti takipçilerine gösterdi.