Bülent Ersoy sahneye yürümedi! Golf aracıyla yaptığı giriş gündem oldu | Video
05 Ağustos 2026 14:30
Bülent Ersoy, konser vermek için geldiği Alaçatı'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü sanatçı, sahne alacağı mekâna güvenlik görevlileri eşliğinde golf aracıyla giderken çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
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