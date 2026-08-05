Bülent Ersoy sahneye yürümedi! Golf aracıyla yaptığı giriş gündem oldu | Video

05 Ağustos 2026 14:30

Bülent Ersoy, konser vermek için geldiği Alaçatı'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü sanatçı, sahne alacağı mekâna güvenlik görevlileri eşliğinde golf aracıyla giderken çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.