Yolunu şaşırdı, mavi yumurtayı kaptı! Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’a Bursalı hayranından büyük jest! | Video
27 Temmuz 2026 14:05
Türk sineması ve televizyonunun usta ismi, sayısız unutulmaz projeyle hafızalara kazınan Erdal Özyağcılar, Bursa yolculuğu sırasında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Yazlığına gitmeye çalışırken rotasını şaşıran usta oyuncu, yardım istediği duyarlı bir vatandaşın sıcak ilgisi ve eline tutuşturduğu sıra dışı jest karşısında neye uğradığını şaşırdı.
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