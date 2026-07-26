Video Magazin Aralarındaki buzları eritmişlerdi! İbrahim Kutluay ve Demet Şener çocuklarıyla tatile çıktı!
Aralarındaki buzları eritmişlerdi! İbrahim Kutluay ve Demet Şener çocuklarıyla tatile çıktı!

Aralarındaki buzları eritmişlerdi! İbrahim Kutluay ve Demet Şener çocuklarıyla tatile çıktı!

26 Temmuz 2026 20:37

İbrahim Kutluay ve Demet Şener, 15 yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdirmişti. İbrahim Kutluay ve Demet Şener, boşandıktan sonra bir araya hiç gelmemişti. Ünlü eski çift, geçtiğimiz haftalarda oğullarının turnuvadaki başarısıyla bir araya gelmişti. Barıştıkları yönündeki iddialara cevap veren Şener, ailece tatile çıkacaklarını da dile getirmişti. İbrahim Kutluay ve Demet Şener, bugün sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. İşte o anlar!

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