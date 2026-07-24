Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz, buz gibi suya girip meydan okudu: "Her babayiğit giremez" | Video

24 Temmuz 2026 09:45

Umut Oğuz, Muğla’da serinlemek için girdiği buz gibi suda yaptığı esprilerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Doğal halleriyle sevenlerinden tam not alan oyuncunun videosuna yorum yağdı.