Video Yaşam TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin, hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video
TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin, hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video

TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin, hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video

23 Temmuz 2026 08:39

İzmir'in Bornova ilçesinde TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin (38), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir tütün firmasının bahçesinde meydana geldi. M.C.A. yönetimindeki TIR ile Gül Keskin yönetimindeki forklift çarpıştı. TIR'ın altında sürüklenen forkliftin sürücü Keskin yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gül Keskin'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan TIR şoförü M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpıştığı, TIR'ın forklifti sürüklediği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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