Ortaköy'de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi | Video
22 Temmuz 2026 15:46
Beşiktaş Ortaköy’de seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında arıza meydana geldi. Arıza sonucu motordan dumanlar yükselmesi üzerine yolcular tahliye edilirken, cadde üzerinde trafik oluştu.
DUMANIN MOTOR AKSAMINDAKİ ARIZADAN KAYNAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde otobüste herhangi bir yangın çıkmadığı, yükselen dumanın motor aksamındaki arızadan kaynaklandığı tespit edildi. Arızalanan otobüsün cadde üzerinde kalması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Otobüsün bölgeden kaldırılmasıyla caddede trafik normale döndü.
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