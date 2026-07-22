Diyarbakır’da hortum oluştu! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı | Video

22 Temmuz 2026 16:40

Diyarbakır kırsalında etkili olan rüzgarın etkisiyle Elazığ karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.