22 İlde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı | Video
22 Temmuz 2026 11:47
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 22 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı.
Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mersin, Sinop, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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