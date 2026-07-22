Genç kadın kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti! O kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 22 Temmuz 2026 11:29 Eskişehir'de Gökçe Kurtulmuş’un (35) kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Türkan Uzcan, kızının o anki durumuna ilişkin, "Görüntüler, son anda ne kadar çaresiz kaldığını söylüyor. Ben morgda beden bütünlüğünü kaybetmiş kızımın sadece buz gibi olmuş kafasına sarıldım, gözleri açıktı. O kadar ani yakalanmış" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, mayıs ayında, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ters yöne giren Emine Arslan yönetimindeki 26 EJ 341 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a çarptı. Otomobille bir iş yerinin duvarı arasında sıkışan Kurtulmuş, hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Emine Arslan yaralandı. Sürücü Arslan, tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklandı.

Eskişehir 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sürücü Arslan, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ehliyetine 1,5 yıl süreyle el konulan Arslan, cezayla birlikte hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konut terk etmeme adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

'PİSİ PİSİNE ÖLDÜ'

Kazaya dair yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, yolun karşısına geçen otomobilin Gökçe Kurtulmuş'a çarptığı an yer aldı. Anne Türkan Uzcan, görüntüleri izledikten sonra gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Görüntülerde kızının son anda ne kadar çaresiz kaldığını gördüğünü belirten Uzcan, "Kızım yaya kaldırımında yürüdüğü sırada araba otoparktan çok hızlı çıkıyor. Betona gömülmüş demir dubaları deviriyor, dikiz aynasını elektrik direğine vuruyor. Ters yönden geliyor, önüne araç çıkınca sola kıvırıyor. Ancak ifadesinde direksiyon kilitlendiğini söylüyor. Hızla Eskişehir'in en yoğun caddesinde enine karşıya geçiyor. Üç kişi sesi duyup kaçıyorlar. Kızıma elektrikçi dükkanı önüne araba anında vuruyor zaten. O kadar saniyelik bir olay. Haber aldığımda olayın bu kadar vahim olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok kötü bir ölüm, sürücü için asli ve tam kusurlu deniliyor. Yani yüzde 100 kusurlu. Benim kızım da yüzde 100 kusursuz. Duvar dibinden geliyor, hiçbir şeyi yok ama pisi pisine öldü" dedi.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Kızının kazada beden bütünlüğününün bozulduğunu anlatan Uzcan, "Kızımı ambulansa alamıyorlar, çekiciyle aracı kızımın üzerinden kaldırıyorlar. Cenaze arabasıyla ellerinde poşet, içine parçalarını doldurup cinayet yani. Torbaya koyup cenaze arabasıyla morga yolluyorlar. Ben morgda beden bütünlüğünü kaybetmiş kızımın sadece buz gibi olmuş kafasına sarıldım, gözleri açıktı. O kadar ani yakalanmış ki. Ben bu durumu yaşadığımda Alanya'dan geliyordum. Kaza olduğunu söylediler, 2,5 saatlik yol bitmedi. Mahkeme kararına itiraz edeceğiz. Ceza çok düşük, herkesten şunu rica ediyorum. Bu cezalar ağırlaşsın" diye konuştu.