Video Yaşam Vicdansızlığın böylesi! Fenalaşan adama yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını böyle çaldı | Video
Vicdansızlığın böylesi! Fenalaşan adama yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını böyle çaldı | Video

Vicdansızlığın böylesi! Fenalaşan adama yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını böyle çaldı | Video

22 Temmuz 2026 13:39

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tarihi Paspatur Çarşısı'nda yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan olay büyük tepki topladı. İddiaya göre, fenalık geçirdiği belirtilen bir kişinin yere yığıldığı sırada yardım etmek yerine cebindeki parayı çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

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Olay, Fethiye Paspatur Çarşısı'nda önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, aniden fenalaşan genç yere yığılırken, çevrede bulunan 56 yaşındaki R.Y. yardım etmek yerine baygın haldeki gencin cebindeki cüzdanı aldı. Şüphelinin cüzdandan yaklaşık 6 bin TL'yi aldığı iddia edilirken, yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda R.Y., Seydikemer'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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