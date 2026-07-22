Mersin'de uyuşturucu kullanıcılarına şafak operasyonu: 42 gözaltı | Video
22 Temmuz 2026 13:36
Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Mersin Sulh Ceza Hakimliğinin arama, el koyma ve gözaltı kararının ardından ekipler, bu sabah şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 31 sentetik ecza hap, 25 gram sentetik kannabinoid ile 1 gram alfametilfenetilamin olduğu değerlendirilen sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler üzerinde kriminal incelemelerin başlatıldığı, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının önlenmesi, özellikle gençlerin bu maddelerden korunması amacıyla yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini, soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiğini kaydetti.
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