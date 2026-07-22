Mersin'de uyuşturucu kullanıcılarına şafak operasyonu: 42 gözaltı | Video

22 Temmuz 2026 13:36

Mersin'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.