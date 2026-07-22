Sancaktepe'de zula operasyonu: Kadıköy’deki depoda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi | Video
22 Temmuz 2026 10:56
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, Kadıköy’de depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şüpheli şahısların kullandıkları depoda yapılan aramalarda; 400 parça halinde yaklaşık 2 kilogram marihuana, 144 gram toz kubar ile bir miktar sentetik hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan M.V.B. isimli şahıs ''6136 SKM'' suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken O.A. isimli şahıs TCK 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 18 Temmuz'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.
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